I petardi, una moda che deve finire

Sono davvero indispensabili i petardi per divertirsi? E sono ciò di cui i ragazzi hanno bisogno per ’tornare alla normalità’ dopo il Covid? Francamente quella dei petardi e dei petardini è una mania che non ho mai capito del tutto. Passi chi li fa scoppiare in aperta campagna, magari avendo un minimo di esperienza, ma darli in mano ai ragazzini – come spesso accade – mi sembra solo pericoloso. Lo è sia per loro che per gli altri, perché quando li fanno esplodere per strada c’è sempre il rischio che qualcuno si faccia male. Non credo nemmeno che sia salutare far passare ai giovanissimi il messaggio che lanciare un petardo sia una cavolata, perché li si spinge a sottovalutare il pericolo di un esplosivo. E per fortuna la ’moda’ non è così diffusa da noi come succede altrove.

Se ai pericoli per l’uomo si aggiunge il terrore degli animali, si capisce quanto sia insensato far esplodere petardi in strada: i lati negativi sono molti di più e molto più rilevanti del presunto ’divertimento’. Discorso diverso per gli spettacoli dei fuochi artificiali, che per quanto risultino anch’essi spaventosi per gli animali, sono fatti da professionisti con standard di sicurezza e sono una forma di intrattenimento che piace a tanti.

Insomma, i ’botti’ lasciamoli agli esperti.