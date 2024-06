I ’Phil Five’ stasera al Mar

Un piccolo ensemble per grandi sfide musicali. Quattro musicisti membri della leggendaria formazione dei Wiener Philharmoniker, accompagnati al pianoforte, si sono uniti per reinventare il concetto di orchestra con scelte esecutive particolarmente originali. Stasera alle 21.30, Ravenna Festival accoglie nel Chiostro della Loggetta Lombardesca – al Mar di Ravenna – i Philharmonic Five, un ensemble che a dispetto delle dimensioni è più simile alla piccola orchestra che al classico quintetto da camera. Lo dimostrano gli stili musicali, apparentemente lontani tra loro, scelti per il programma: dai grandi classici al pop, dal cinema al balletto, passando per la chanson francese e il klezmer.

Non è generico crossover, ma una sfida virtuosistica che chiama in causa prassi altamente sofisticate, perché non è da tutti ricreare il potenziale di un’intera orchestra in una formazione a cinque elementi.

Il programma dei ’Phil Five’ proporrà estratti dal balletto ’Romeo e Giulietta’ di Prokof’ev, il ’Quintetto per pianoforte in mi bemolle maggiore’ di Schumann, un omaggio a Charles Aznavour con la ‘Bohème’ del 1965 che rimanda alla ’Bohème’ di Puccini, con la nostalgica aria di ’Musettao del II atto. Ma l’eclettismo dei Phil Five si cimenta anche nel cinema, con le musiche che John Williams ha composto per la saga di Harry Potter (Harry Potter e la pietra filosofale), colonna sonora candidata agli Oscar 2002. E il tocco viennese non poteva mancare nel ’Caprice viennois’ di Fritz Kreisler, pezzo di bravura di uno dei più brillanti violinisti tra Ottocento e Novecento, per concludere con Beethoven (’La Tempesta’) e i ritmi del compositore dominicano Michel Camilo.

Info: 0544-249244; www.ravennafestival.org. Posto unico 25 euro, ridotto 22.