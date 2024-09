I piaceri dei piatti dell’infanzia nel libro di Graziano Pozzetto

L’iniziativa ’Conversazioni con l’autore’ organizza domani un appuntamento al Museo Didattico di San Pietro in Campiano (via del Sale 88), per la presentazione del libro ‘I mangiari dell’infanzia’ di Graziano Pozzetto.

L’evento, realizzato da Fondazione RavennAntica e dal comitato cittadino di San Pietro in Campiano insiema all’Amministrazione comunale, prevede alle ore 19.30 visita guidata gratuita al museo a cura di RavennAntica; alle 20 laboratorio didattico gratuito a cura di RavennAntica; alle ore 21 presentazione del libro “I mangiari dell’infanzia” alla presenza dell’autore Graziano Pozzetto (editore il Ponte Vecchio 2023).

A seguire piccola degustazione di alcuni piatti dell’infanzia a cura del comitato cittadino di San Pietro in Campiano, così da ’approfondire’ meglio l’argomento della serata. Per informazioni questi i recapiti da contattare: 0544.36136 - didattica@ravennantica.org.

In caso di maltempo la serata sarà annullata.