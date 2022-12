I piccoli disegnano gli alberi secolari

Continua la magia degli alberi monumentali con i laboratori organizzati dall’associazione Lugo Music Festival. Oggi pomeriggio alle 17 alla biblioteca comunale Trisi di Lugo i bambini dai 6 ai 10 anni saranno protagonisti del laboratorio di disegno condotto dall’illustratrice Irene Penazzi. I piccoli saranno guidati alla conoscenza del platano di Bizzuno, del pioppo di Belricetto e del bosco di querce monumentali di Cotignola, tutelati dalla Regione Emilia-Romagna.

Attorno a questi alberi, nello specifico, si sviluppa il progetto ‘Alberi magici’, vincitore della sesta edizione del bando regionale ‘Gpt - Giovani per il Territorio: la cultura che cura’. L’obiettivo del progetto è quello di sollecitare le giovani generazioni a mettere in atto progetti creativi di valorizzazione e cura dei beni culturali e naturali. Le iniziative organizzate dal Lugo Music Festival seguono sette percorsi che spaziano dalle attività formative organizzate nelle scuole ai laboratori creativi in sinergia con la biblioteca, le consulte e le associazioni locali, il Ceas e l’ufficio aree protette della Regione Emilia Romagna. Al termine di tutte le attività sarà definito un nuovo itinerario turistico in grado di collegare gli alberi monumentali tutelati nell’ambito dei nei nove comuni della Bassa Romagna e che sarà utilizzato come strumento di promozione turistica e di riscoperta del territorio per cittadini locali e visitatori di passaggio. "Grazie a questo nuovo progetto – sottolinea Matteo Penazzi, presidente di Lugo Music Festival – il tema degli alberi monumentali diventa la quarta colonna portante delle attività della nostra associazione che fino ad oggi si è dedicata all’organizzazione di concerti, di progetti musicali nelle scuole e alla divulgazione della storia del cinema locale".

Plauso anche da parte dell’amministrazione. "Si tratta di un progetto importante e di una bella occasione per far conoscere il nostro territorio a tutti – spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Lugo, Maria Pia Galletti –. I nostri alberi giganti hanno attraversato i giorni e la storia, come testimoni muti ma produttori di benessere, della ricchezza degli ecosistemi naturali e di tanti valori che vanno salvaguardati". Il primo dei laboratori di disegno condotto dall’illustratrice Irene Penazzi si è già svolto con successo il 10 dicembre scorso.

La partecipazione al laboratorio di oggi pomeriggio è gratuita ed è possibile iscrivendosi sul sito internet www.lugomusicfestival.org.

Monia Savioli