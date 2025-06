I piccoli esploratori della Pingu’s in visita alla redazione del Carlino

Visitatori speciali alla redazione del Resto del Carlino di Ravenna. Infatti lunedì scorso la sede di via Salara è stata simpaticamente invasa dai piccoli esploratori del Summer Camp del Pingu’s English Ravenna, una scuola di lingue di Ravenna che ha organizzato un Centro Estivo Full Immersion in lingua inglese al Parco Rocca Brancaleone. Fra le varie iniziative proposte dal Pingu’s, c’è stata anche una visita guidata al Carlino, condotta dalle tre instancabile guide dei bambini alla presenza del capocronista della redazione di Ravenna, Andrea Degidi.

I bambini sono stati entusiasti della visita, hanno potuto visitare la redazione e vedere come nasce un giornale, rivolgendo numerose domande. Grande curiosità ha destato la visione alcune di copie di giornali vintage, ovvero del secolo scorso.

"I nostri piccoli esploratori hanno vissuto un’esperienza davvero speciale nella redazione de #ilrestodelcarlino! Hanno scoperto come nasce una notizia, osservato i giornalisti al lavoro e seguito il loro lavoro quotidiano: dalla scelta delle notizie alla scrittura degli articoli, fino alla stampa finale – , hanno spiegato le guide in una nota pubblicata sulla pagina Facebook della scuola – . Questa è stata molto più di una semplice visita: è stata un’occasione concreta per usare la lingua inglese in un contesto reale e stimolante, imparando parole nuove (come editor, headline, newsroom, article, ecc.) e potenziando la comprensione attraverso l’esperienza diretta".