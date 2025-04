I pini a Lido di Savio. Flash mob per difenderli. Oggi previsti sei tagli

Una cinquantina di persone ha partecipato domenica al flash mob organizzato sotto i pini di viale Romagna a Lido di Savio. Sei quelli che dovrebbero venire abbattuti oggi dalle 7.30, "grazie alle prove di trazione che li hanno collocati in classe di rischio estremo", dicono i rappresentanti del comitato di cittadini nato per difendere gli alberi. Cittadini che hanno prodotto un ricorso nel quale è allegata una relazione redatta dall’agronomo che ha introdotto queste prove in Italia, "in cui si evidenziano anomalie nei parametri utilizzati. Se si fossero utilizzati parametri attinenti alla realtà, i pini sarebbero tutti in classe di sicurezza". L’udienza per discutere il ricorso è già fissata, "ma il Comune mostra di non volersi fermare nemmeno davanti all’ipotesi di abbattimenti supportate da prove non corrette",

I cittadini "hanno predisposto una dettagliata segnalazione a tutti gli organi di polizia, che è stata presentata nel corso del flash mob e sottoscritta dai candidati sindaco presenti: Alvaro Ancisi, Nicola Grandi, Giovanni Morgese, Marisa Iannucci e Veronica Verlicchi".

Oggi, dalle 7.30, è previsto un altro flash mob. Complessivamente dovrebbero essere abbattuti 49 alberi entro marzo del prossimo anno.