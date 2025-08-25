I pini di Milano Marittima: quanti erano? Quanti sono caduti? E perché sono il simbolo della cittadina?

Milano Marittima (Ravenna), 25 agosto 2025 – A Milano Marittima, dopo il fortunale, si prosegue senza sosta per ripulire le strade dai pini caduti sotto le violentissime raffiche di vento. Pini, taluni secolari, di enormi dimensioni che hanno causato danni ingenti alla località, alle abitazioni e soprattutto a tante auto travolte.

Centinaia i pini crollati a Milano Marittima sotto il maltempo e tanti saranno da abbattere perché pericolanti (foto Zani)

Ieri, in prima serata, erano 265 quelli abbattuti su area pubblica ma il numero è destinato a crescere - considerando che le operazioni sono ancora in corso. Decine le aree private coinvolte (case, hotel e altre attività) che avranno bisogno di un intervento. Intanto, le forze sono concentrate per riportare la situazione a una condizione normale. In queste ore la viabilità è quasi completamente ripristinata nelle strade principali e anche in diverse traverse.

Il patrimonio arboreo conta migliaia di esemplari e la città di Cervia, sui pini di Milano Marittima, fonda la propria identità. Da un censimento del comune di Cervia, a Milano Marittima sono 7.000 le alberature pubbliche, escluse le pinete (dato aggiornato a dopo la tromba marina del 2019). Ora il dibattito è proprio sui pini e non è facile scegliere il da farsi. Si spera in una soluzione di compromesso per salvaguardare l’identità di Milano Marittima (nata proprio ai primi del Novecento come Città Giardino) e il cambiamento climatico che porta ad una intensificazione dei fenomeni meteo aggressivi.

I grossi pini, cadendo al suolo, hanno travolto e schiacciato auto e case: per una enorme fortuna nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ingenti (foto Ansa)

Si segnala che è ancora in vigore la chiusura delle pinete e dei parchi alberati soprattutto per i pini che potrebbero essere indeboliti e cadere improvvisamente come è accaduto questa mattina. Infatti, è crollato un pino in centro a Cervia nelle vicinanze della scuola Giovanni Pascoli.