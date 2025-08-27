I pini, ipotesi sostituzione: "Serve una riflessione. Non va snaturata la località"

Il verde pubblico è una priorità. L’assessora con delega al Verde, Federica Bosi, spiega cosa cambierà dopo il fortunale. A Rimini pare che sostituiranno i pini con i lecci. Cervia sta valutando di fare lo stesso?

"I territori di Rimini e Cervia sono significativamente diversi fra di loro. Anche nello stesso territorio cervese vi sono caratteristiche differenti per quanto riguarda il sistema arboreo e boschivo presenti. Ad esempio, Milano Marittima nasce come ’città giardino’, da più di un secolo inserita all’ interno della pineta. Cervia invece è caratterizzata da altri tipi di essenze arboree, come platani, lecci, aceri. La pineta di Pinarella proviene da un’altra storia ancora. Abbiamo la necessità di fare riflessioni sui reimpianti, ma non possiamo e non dobbiamo snaturare i territori delle loro caratteristiche peculiari, che ne hanno, a onor del vero, fatto anche la fortuna nel tempo".

Si sta diversificando?

"Il Comune di Cervia sta già da oltre dieci anni diversificando le nuove piantagioni in tutto l’ambito urbano, sia nelle nuove aree che, in caso di sostituzioni di piante abbattute, inserendo specie a foglia caduca come platani, aceri, olmi o gelsi o a foglia persistente come i lecci. Lo dimostra ad esempio buona parte di viale Matteotti, dove a seguito dell’attacco della cocciniglia e successivamente della tromba d’aria del 2019 si è adottata una piantagione mista, che a distanza di 6 anni appare ben cresciuta e rigogliosa".

Lipu sostiene che i pini "erano indeboliti e resi instabili da potature sbagliate, con chiome tagliate che ne hanno fortemente ridotto la resistenza al vento". Lei cosa risponde?

"Le potature in città vengono eseguite secondo i protocolli e le migliori metodologie consolidate. Il Comune di Cervia da oltre venti anni sta adottando criteri di potatura delle proprie alberature di pino domestico e marittimo in ambito urbano improntate a criteri di massima conservazione della chioma, sia limitando le spalcature che gli svuotamenti della parte interna che limitandosi, soprattutto negli ultimi anni, a minimi interventi di pulizia, messa in sicurezza e riequilibrio della chioma. Come spiega uno dei massimi esperti dell’arboricoltura in campo non solo nazionale, Giovanni Morelli, consulente del Comune di Cervia da oltre 25 anni, ’i pini domestici statisticamente non cadono più di altre specie, non hanno radici superficiali, ma gli apparati radicali normalmente più profondi di altre specie e non si devono potare drasticamente, perché per reggersi in piedi possono sfruttare i criteri di aerodinamicità che sono propri della loro conformazione’".

Quanti sono oggi i pini abbattuti dal fortunale?

"A oggi contiamo circa 300 alberature tra pubbliche e private abbattute dal fortunale, mentre ancora non abbiamo una stima precisa di quelle site nell’area pinetale coinvolta. Questo evento negativo potrà essere lo stimolo non solo per un ripristino, ma addirittura per un rilancio e un ridisegno dello spazio pubblico, specialmente nei viali, nei marciapiedi, nelle piazzette. L’amministrazione comunale ribadisce la centralità dell’ambiente e del verde come strumento prioritario di tutela e prevenzione verso la violenza dei fenomeni atmosferici, di cui il cambiamento climatico è causa ed effetto".

Il Comune come si prende cura del verde pubblico?

"Oltre alla manutenzione ordinaria con potature programmate, sono regolarmente previsti controlli straordinari, attivati tempestivamente anche in risposta alle segnalazioni dei cittadini e agli eventi atmosferici eccezionali. In seguito al fortunale che ha colpito Milano Marittima domenica scorsa, si è reso necessario intensificare ulteriormente le verifiche, introducendo nuove tecniche per valutare la stabilità dei pini, con uno stanziamento straordinario dedicato proprio a questi controlli. I controlli sono partiti dal centro di Milano Marittima per poi estendersi progressivamente alle traverse e alle zone limitrofe".

Quale sarà il secondo passo dopo questi controlli straordinari?

"Dopo la mappatura per individuare le piante a rischio saranno programmati eventuali abbattimenti dove necessario, garantendo così la sicurezza pubblica e la tutela del verde urbano. Al contempo, c’è la necessità di un ragionamento più ampio per ripensare la gestione dei pini e assicurare la resilienza del patrimonio arboreo, anche attraverso la creazione di un fondo speciale destinato agli interventi urgenti e alle future strategie di tutela, voluto proprio a seguito dell’eccezionale evento dell’ultima domenica".

Ilaria Bedeschi