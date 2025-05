I polmoni della città. Aumentato il patrimonio verde. Sono quasi 70mila gli alberi

In quattro anni il patrimonio verde complessivo è aumentato, passando da 45,79 metri quadrati per abitante a 49,65. È quanto riporta il Comune nel ’Bilancio arboreo 2021-2025’, il documento ufficiale che traccia un quadro relativo ad alberi e manutenzione del verde pubblico. Dal 2021 alla fine del 2024 il patrimonio verde complessivo è passato da 7.140.764 mq a 7.724.704 mq: un aumento di 583.940 mq.

Per gli alberi il censimento "attualmente ancora in corso" è arrivato a stimare circa l’80% delle alberature pubbliche: è stato completato in città e sui lidi ma non ancora nel forese. Sono stati individuati circa 55.798 esemplari arborei: "le piante sono localizzate per un 66% lungo la viabilità e parcheggi – si legge – e un 34% in aree verdi attrezzate e non, boschi urbani, etc". Sono presenti 3.790 alberi nel territorio di Castiglione, 9.655 al mare, 1.158 a Mezzano, 735 a Piangipane, 10.743 nella circoscrizione prima, 19.787 nella seconda, 8.228 nella terza, 385 a Roncalceci, 731 a Sant’Alberto e 1.618 a San Pietro in Vincoli.

I pini sono la specie più presente (19,32%), seguita da pioppi (10,38%), querce (9,42%), aceri (9,23%), tigli (7,24%), frassini (6,21%) e platani (4,91%). Gli alberi messi a dimora tra il 2021 e il 2024 sono 72.182, di cui 20.400 per rimboschimenti privati per compensazioni ambientali, 39.978 per rimboschimenti del Comune, 2.265 per nuovi nati, 8.644 in nuove lottizzazioni e 895 per altri progetti e interventi. Tra il 1 luglio 2021 e il 31 marzo 2025 sono stati 2.759 gli abbattimenti, "dovuti per lo più al disseccamento delle piante, a verifiche di stabilità e a eventi atmosferici estremi". Tra questi il documento cita gli episodi di ingressione marina lungo la costa tra novembre 2022 e gennaio 2023, gli eventi alluvionati del maggio 2023 e settembre 2024 e il tornado del 22 luglio 2023. In totale nei quattro anni "tenuto conto degli alberi messi a dimora e di quelli abbattuti – prosegue il documento – si è pertanto avuto un saldo positivo di 69.423 esemplari arborei, che corrispondono a un consumo di circa 6.942 tonnellate di anidride carbonica all’anno".

Nel Comune di Ravenna sono presenti 30 piante tutelate per caratteristiche legate ad età, stato fitosanitario, rarità e valore paesaggistico. Un esemplare rientra nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia: è il grande platano che accoglie i turisti in via Fiandrini, accanto al parcheggio in piazzale Giustiniano.