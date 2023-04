I prezzi salgono "Domanda superiore all’offerta di case"

Enrico Lanzavona è il titolare di Studio Affitti, in via Maggiore, a Ravenna.

Chi volesse affittare una casa a Ravenna e comprensorio, che quadro si troverebbe davanti?

"La richiesta di immobili da affittare c’è sempre stata, anche attraverso diverse aziende per i loro lavoratori. Siamo in una fase dove però gli affitti scarseggiano".

Questo da cosa dipende?

"A volte i proprietari delle abitazioni, in assenza di un’offerta ritenuta valida, preferiscono tenere la casa sfitta, rinunciando a un incasso ritenuto non certo. Altri ancora hanno riconvertito il loro immobile, lanciandosi nel mercato dei vari Airbnb e Booking".

La maggior richiesta di case da affittare dove si concentra?

"Il picco più alto riguarda Ravenna, poi visto che in città è sempre più difficile trovare una casa da affittare, ci si sposta anche nel circondario. Per quanto riguarda i lidi, qui le case sono già state tutte affittate per l’estate".

Il proprietario dell’immobile che garanzie chiede all’affittuario?

"Certamente il contratto a tempo indeterminato, cercano persone solvibili.Sono capitati anche casi di coppie, con marito e moglie che lavoravano, entrambi a tempo determinato, e il proprietario ha preferito non affittare loro casa. Un’altra cosa: i proprietari solitamente non vogliono affittare a persone con animali".

Il bacino industriale ravennate fornisce molti lavoratori in cerca di alloggio?

"Sì, tanto è vero che abbiamo convenzioni con alcune aziende, che cercano continuamente spazi per ingegneri, trasfertisti e via dicendo. Si tratta di un mercato solido, con imprese referenziate, per noi molto importante".

Insomma, trovare casa a volte è un’impresa.

"L’offerta è minore della domanda, e questo ha fatto aumentare di conseguenza i prezzi degli immobili".

l.b.