I primi passi del nuovo scalo merci

Risale a ormai 30 anni fa il progetto per trasferire lo scalo merci in sinistra del porto canale. Il 3 giugno ‘96, cui si riferisce la foto, venne a Ravenna l’ad di Fs, Lorenzo Necci (in primo piano con l’onorevole Angelini) che confermò l’impegno ad aggiungere 15 miliardi ai 15 già finanziati per i lavori. Nel tempo l’opera è stata in parte realizzata (5 binari e raccordo con la Ravenna-Bologna). Nella primavera scorsa un ulteriore accordo fra Autorità Portuale e Rfi ha previsto l’ampliamento a 12 binari, la realizzazione di infrastrutture e la riattivazione della bretella con i binari per Bologna.

A cura di Carlo Raggi