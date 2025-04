I primi trent’anni dalla Liberazione

Mezzo secolo fa, il 25 aprile del 1975, per il 30° anniversario della Liberazione dal nazifascismo si svolse in piazza del Popolo un’imponente manifestazione. Proprio per celebrare i primi trent’anni dalla fine della guerra era stato costituito un Comitato ad hoc. In piazza del Popolo furono schierati reparti dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dei Carabinieri, della Polizia e della Finanza e una formazione in divisa dei partigiani della 28a Brigata Garibaldi. Gli interventi commemorativi furono tenuti dal sindaco Canosani e dai consiglieri Gianni Ravaglia e Pierino D’Attorre.

A cura di Carlo Raggi