I problemi del forese nell’evento con Barattoni

È il forese il tema centrale di cui si è parlato nell’ottavo e ultimo appuntamento di ’Muovi Ravenna’, il processo di partecipazione civica del candidato sindaco di centrosinistra Alessandro Barattoni. L’evento si è svolto all’Hobbies bar, in via Cella 556 a Carraie. Tra le richieste emerse mobilità più sostenibile, migliori collegamenti e servizi, attività per i giovani e più assistenza per gli anziani. "Nel corso del mandato mi impegnerò per ripristinare le circoscrizioni come elemento di decentramento amministrativo – ha affermato Barattoni – e faremo in modo che un territorio così vasto come quello di Ravenna abbia correttivi nei trasferimenti statali che oggi dipendono in gran parte dal numero di abitanti e non dall’estensione".