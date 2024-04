I prodotti dell’orto, una ricchezza

Chi esagera nelle pretese viene ripreso con l’affermazione "E’ vô vèndar l’ort e cójar i chéval" (Vuole vendere l’orto e raccogliere i cavoli). Anche se è fatica, perché "la tëra l’è basa" (la terra è bassa), poter disporre di un orto vuol dire aver a portata di mano una ricchezza che gratifica per la freschezza dei sapori e sotto l’aspetto salutare. Raccogliere, lavare, cucinare e mangiare in una successione che non supera il paio d’ore non ha prezzo, anche se si tratta dei più comuni prodotti dell’orto. Come l’insalê, la lattuga; al zvòl, le cipolle; i fasulén, i fagiolini in erba; i zuchén, le zucchine; l’arvèja, termine derivato dal latino ‘ervilia’ per piselli; i pandör, i pomodori, che al singolare diventano femminili: la pandöra, il pomodoro.