I progetti del Pnrr, se ne parla in municipio a Russi

I progetti relativi al Pnrr per lo sviluppo del territorio comunale saranno al centro di un incontro aperto a tutta la cittadinanza, in programma mercoledì 11 gennaio, alle 20.30, nella sala del Consiglio del municipio di Russi in piazza Farini 1. Saranno presenti la sindaca di Russi, Valentina Palli (nella foto), il presidente della Pubblica Assistenza di Russi, Enrico Castellari, la presidente di Acer, Lina Taddei e la direttrice del Distretto sociosanitario di Ravenna, Cervia e Russi, Roberta Mazzoni. L’incontro avverrà in modalità mista, sarà infatti possibile seguirlo anche online attraverso la piattaforma Civicam. Il link sarà disponibile sul sito del Comune di Russi: https:www.comune.russi.ra.it.