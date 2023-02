I progetti del Servizio civile

C’è tempo fino al 10 febbraio per poter presentare la domanda per svolgere il Servizio civile universale in uno dei tre progetti attivati dal Settore cultura dell’Unione della Romagna faentina: un’esperienza lavorativa e formativa retribuita con 444,30 euro mensili per 12 mesi. In totale i posti riservati in ambito culturale nei servizi dell’Unione sono 22: quattro saranno destinati al servizio cultura e turismo; sei al servizio musei e dodici al servizio biblioteche. L’impegno chiesto è di 25 ore settimanali e il servizio durerà un anno solare. La domanda potrà essere presentata all’indirizzo internet https:domandaonline.serviziocivile.it oppure nella home page del sito www.romagnafaentina.it. Potranno partecipare ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni e non è richiesto uno specifico titolo di studio. Inizialmente verranno affiancati da tutor che li formeranno ai servizi ai quali saranno destinati.

Anche la Caritas diocesana mette a disposizione dei posti per i ragazzi del Servizio civile: 13 giovani potranno impegnarsi in quattro progetti, tutti della durata di un anno, dedicati al sostegno contro la povertà e a momenti formativi con bambini e scuole. È previsto un impegno di 25 ore alla settimana oppure di 1.145 ore nel corso dell’anno, 5 giorni a settimana, sempre per 444,30 euro al mese. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente su https:domandaonline.serviziocivile.it.