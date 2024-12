I pronostici per l’inizio del mese

Siamo a tiro con l’inizio dell’anno, quando si traggono pronostici, più o meno credibili, che spaziano dal denaro all’amore, dalla salute al lavoro e così via. Ma anche l’inizio di ogni mese, per tutto l’arco dell’anno, ha un suo perché. "Cvând che e’ mes e’ cménza ad dmènga, u n’ s’ fa una fazènda" ("Quando il mese comincia di domenica non si fa una faccenda"), cioè non si conclude niente di buono. Un altro pronostico, sempre riferito all’inizio di ogni mese, afferma: "S’ l’è bël e’ prèm e e’ sgònd, l’è bël tót e’ mes tónd" ("Se è bel tempo il primo e il secondo giorno, è bello il mese intero"). Ovviamente vale anche il contrario, cioè: "Se piove il primo e il secondo giorno del mese, pioverà sino alla fine".