I proprietari si difendono: "Il legislatore tutela tanto gli affittuari. E poi ci sono i b&b"

"Più il legislatore cerca di tutelare gli affittuari, più diminuiscono gli alloggi sul mercato". L’associazione della proprietà edilizia Appe interviene nel dibattito che si è creato dopo la denuncia del Sunia, in sindacato inquilini, secondo cui aumentano gli sfratti – circa 400 in provincia di Ravenna – ed è sempre più difficile trovare case in affitto perché vengono trasformate in b&b. Drammatica poi la situazione delle case popolari con oltre 270 appartamenti sfitti perché, una volta liberate, non ci sono i soldi per fare i lavori prima di darle a nuovi inquilini. Il dato di partenza è che a Ravenna, come altrove, trovare casa in affitto non a breve termine è pressoché impossibile e quelle poche che arrivano sul mercato sono a prezzi molto elevati. La ragione è semplice: la concorrenza dell’affitto a breve termine è invincibile perché l’ospite si ferma poco (non si rischia che si fermi a lungo e non paghi il canone e poi diventa complicatissimo farlo uscire di casa) e paga prima di utilizzare la casa.

La "colpa" principale di tutto questo viene fatta cadere sulla spalla dei cosiddetti bed and breakfast. Ma quante siano le stanze o le case affittate in questo modo è complicato dirlo. Confartigianato, nella sua associazione room and breakfast, ne ha associato una settantina "ma le richieste sono in aumento", spiega Giovanni Rocchi, responsabile del settore commercio e turismo. Se si fa una ricerca sul portale Airbnb e si indica l’area di Ravenna, mare compreso, e una data tra il 17 e il 19 aprile, escono 628 alloggi che non sono la totalità del mercato perché alcuni con ogni probabilità sono affittati. "L’abusivismo certamente esiste ma oggi tutto quello che passa dalle piattaforme è controllato e paga sia le tasse sia l’imposta di soggiorno", spiega Rocchi.

Ma l’associazione che raccoglie parte dei proprietrai di immobili non ci sta a finire sul banco degli imputati e il presidente Appe Luciano Siboni, in una nota scrive che "i proprietari immobiliari al fine di evitare le limitazioni della legislazione vincolistica e dell’enorme difficoltà anche in termini economici, per rientrare nella disponibilità dei propri immobili anche nei casi di morosità e occupazioni varie, si difendono cercando nuove forme contrattuali al fine di contenere l’asfissiante pressione fiscale, ma soprattutto di mantenere la libera disponibilità dei propri immobili". Questo a fronte di una forte richiesta di immobili in affitto derivante dall’apertura a Ravenna della facoltà di medicina, dell’apertura di diverse centinaia di bed and breakfast e del moltiplicarsi dei contratti di foresteria per ditte di fuori provincia che debbono svolgere appalti di lavori nell’area industriale di Ravenna che necessitano di alloggi per i propri dipendenti. "L’unico istituto legislativo – scrive Luciano Siboni – che ha qualche apprezzamento da parte dei proprietari è costituito dagli affitti concordati ed agevolati, a tassazione cedolare secca 10% ma in prospettiva anche questa formula andrà in crisi dovendo i proprietari affrontare enormi costi per adeguare gli immobili alle nuove norme Ue". Giorgio Costa