I prossimi appuntamenti di ’Sorelle’

Prosegue il cartellone del Sorelle Festival, che inaugura la seconda parte della rassegna, domenica alle 11 al Fontanone, con una ‘Colazione esplicita’ che accompagnerà il talk ‘Eretiche erotiche’, a cura di Elio Intimate Project, collettivo promotore di riflessioni su educazione sessuale e affettiva, corporeità e sensorialità. Il gruppo figura fra gli autore anche della Kinky Night in programma a Kairòs il 17 marzo alle 21, con workshop e djset. Il 19 è invece in agenda l’ormai immancabile appuntamento enologico al Museo internazionale delle Ceramiche, con la degustazione di vini del territorio, alle 16, in chiusura della visita guidata alle mostre dedicate a Galileo Chini e Ilario Fioravanti. Il festival, che l’associazione Fatti d’arte organizza da 2020, e che quest’anno è alla quarta edizione, prosegue il 22 al Museo Carlo Zauli, dalle 18, con un workshop di scoperta delle erbe spontanee a cura dell’architetto paesaggista Monica Zauli, in collaborazione con il Giardino delle erbe di Casola (oggetto di una visita guidata domenica 26 marzo a partire dalle 10.30).

Il 25 sarà invece la volta di un laboratorio esperienziale di manipolazione dell’argilla dal titolo ‘Alla scoperta della Dea Madre’, a cura dell’artista Stefania Spaneda, in calendario dalle 16 alle 19: si tratterà di un focus sul ruolo della donna nelle società preistoriche e protostoriche, testimoniato dai molti ritrovamenti archeologici delle Veneri paleolitiche o delle Dee madri in trono, in ambito europeo, nordafricano e mediorientale. I presenti potranno così dare vita ad una loro personalissima dea madre in argilla. Il laboratorio sarà seguito, il giorno dopo, da una tavola rotonda (dalle 10). A Brisighella invece, il 26 marzo, inaugurerà la mostra di Cora Baratti, nota anche come Artecannibale, dal titolo ‘Una stanza tutta per sé’. Il 25 e il 26 marzo il Latte Project Space di via Sarti ospiterà la performance artistica di Paola Volpe, in un’anteprima del lavoro che la vedrà impegnata alla prossima edizione di Made in Italy. A settembre il Sorelle Festival si sposterà invece ad Albissola Marina, in Liguria, per un evento off.

Filippo Donati