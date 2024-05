I proventi del Comune dalle multe. Due milioni e mezzo in più nel 2023. A fare la differenza sono i velocar

Due milioni e mezzo in più. I verbali delle multe per violazioni del Codice della strada sono passate da 10 milioni e 101.110 euro nel 2022 a 12 milioni e 688.317 nel 2023 (+25,6%). A pesare sul totale, secondo quanto si legge nei dati forniti dalla polizia locale, sono soprattutto i velox: da 50.197 verbali nel 2022 a 74.591 nel 2023 (+48,6%), da 4 milioni e 248.723 euro a 5 milioni e 897.525. Sono cresciuti anche i verbali da Sirio (da 14.392 a 22.580 in totale, ovvero da 1 milione e 229.147 euro a 1 milione e 881.776 euro), quelli effettuati dagli ausiliari della sosta (da 10.393 a 12.039, ovvero da 404.312 euro a 473.505 euro). Di quei 12 milioni e 690mila euro di verbali, secondo quanto riferisce Facile.it riportando i dati di Siope (il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici sul quale i Comuni caricano i dati), attualmente sono stati incassati 7 milioni e 613.253 euro. Il rapporto tra i proventi totali delle violazioni del Codice della strada e i residenti ci dice che in media ogni ravennate ha pagato 49 euro di multa nel 2023.

È facile immaginare che a fare la differenza tra il 2022 e il 2023 sia stata l’installazione di nuovi velocar, due in particolare, entrambi in punti in cui vige il limite di 50 km/h: il primo a settembre sulla Reale a Mezzano e il secondo a ottobre in via Bellucci. E così anche il paragone tra i dati delle multe dal 1 gennaio al 30 aprile di quest’anno rispetto al 2023 mostrano un incremento notevole nei dati della polizia locale: da 26.833 verbali a 45.127 (+68,2%), da 2 milioni e 830.586 euro a 4 milioni e 378.331 (+54,7%). Anche in questo confronto pesano i velocar: le multe nei primi quattro mesi dell’anno sono quasi triplicate, passando da 10mila a 28.478 (+148,8%). È lievitato anche l’importo delle multe, ovviamente: da 835.810 a 2 milioni e 128.553 (+154,7%).

"Le nuove strumentazioni all’inizio determinano un’impennata di sanzioni – dice il vicesindaco con delega alla Polizia locale Eugenio Fusignani –, soprattutto dove c’è il limite dei 50 km/h. Dopo l’impennata c’è un assestamento verso il basso: la gente si abitua ai nuovi velox e via via si torna alla normalità. È bene sottolineare, però, che con i proventi dalle infrazioni del Codice della strada si finanziano opere legate alla sicurezza stradale. Non si tratta di fare cassa, anzi è un modo per sostenere le attivitàe finanziarle, e quanto versato per le multe viene nuovamente investito sulle strade".

Infine un dato interessante riguarda la residenza degli automobilisti multati dai velox: "Dei 74.591 sanzionati da autovelox e velocar – prosegue Fusignani – solo 23mila sono ravennati. Ciò significa che circa il 70% degli accertamenti sono stati fatti nei confronti di persone che non risiedono nel nostro territorio".

Sara Servadei