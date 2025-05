I proverbi sul mese di maggio

Mai come quest’anno i proverbi corrispondono all’andamento del mese di maggio. Cominciando da un accentuato freddo notturno previsto dal proverbio: "S’t’è un bôn zucaz, / tenal par e’ més d’maz" (Se hai un grosso ceppo tienilo per il mese di maggio). Si dice "Maz scarvàz", cioè maggio è il mese degli acquazzoni e in effetti, ogni tanto arrivano ‘scaraventi’ d’acqua. C’è vento, ma il fastidio che provoca è bilanciato da una previsione favorevole: "Maz vèntôs, grân garnôs", un maggio ventoso favorisce un raccolto di grano ‘garnito’. E c’è un cielo azzurro solcato da nuvole bianche che fa venire in mente il rimprovero di una mamma ai figli sempre in giro: "A sì coma al nùval d’maz" (Siete come le nuvole di maggio).