I ’Pugni’ di Campitelli sul palco

Una storia di pugilato e Romagna contadina sullo sfondo della guerra questa sera alle 21 salirà sul palco della Casa del Teatro di via Oberdan 9A a Faenza. ‘Pugni pesanti. Leve contro la guerra’ è il titolo dello spettacolo che vedrà in scena l’autore Denis Campitelli, per la regia di Alberto Grilli e la produzione del Teatro Due Mondi nell’ambito della stagione curata dalla compagnia.

"Si tratta di una storia – racconta Campitelli parlando dello spettacolo – dove protagoniste sono le mani, quelle di Anselmo Mambelli, un giovane contadino romagnolo che nel 1940 finisce dentro l’infernale giostra della guerra e viene spedito a combattere in Nord Africa".

"Anselmo – aggiunge l’artista in merito allo spettacolo diretto da Alberto Grilli– è abituato a combattere, ma sul ring. Da anni si diletta con l’arte della boxe ed è già un piccolo campione dei pesi welter. Nel suo paese i suoi pugni sono molto conosciuti, poiché veloci, abili e pesanti. Ma la guerra è un’altra cosa. In guerra, quando si combatte, non si saluta l’avversario, non gli si stringe la mano. Non esiste incontro: l’unica regola è vincere o sopravvivere allo scontro. Il racconto di un ragazzo italiano che a colpi di guantone riuscì a sopravvivere agli orrori della guerra. Tratto da un’incredibile storia vera".

Al termine dello spettacolo, questa sera si terrà un dialogo tra artisti e spettatori, moderato dal critico teatrale Michele Pascarella.

L’ingresso all’appuntamento con il teatro d’autore costa 2 euro.

I posti limitati, quindi la prenotazione è vivamente consigliata chiamando il numero di telefono fisso 0546.622999, o attravrso la pagina http:teatroduemondi.itnews oppure chiamando oggi il numero di cellulare 331.1211765.

Il prossimo spettacolo alla Casa del Teatro di Faenza, ‘L’anatra, la morte e il tulipano’ della Compagnia TarditoRendina, teatrodanza per ragazzi, è in programma domenica 12 febbraio.

Per avere ulteriori informazioni sulle attività alla Casa del Teatro si può consultare il sito internet https:teatroduemondi.itcasa-del-teatro.