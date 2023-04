I racconti degli scolari degli anni ’50

Ancor prima di Marcello d’Orta e del suo famoso ’Io speriamo che me la cavo’, Ada Trerè Ciani, maestra elementare brisighellese, pubblicò ’Fiori di banco’ in cui riportava con tenero affetto gli strafalcioni dei sui scolari degli anni ’50. Il cui mondo combaciava con l’aia della casa colonica e italiano e dialetto si mescolavano in un’unica lingua. Uno dei temi più frequenti è la casa. Scrive un bambino: "I pericoli della casa sono che se uno batte in uno spigolo può farsi il murlone o una baragnoccola". Scrive un altro scolaro: "Il portone serve a moltissime cose. È anche utile alla casa perché se non ci fosse non potremmo uscire per andare a comperare le provviste e così moriremmo chiusi nelle case".