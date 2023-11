I racconti in dialetto di Nevio Spadoni

Oggi alle ore 20.30, presso la Casina Monti di Alfonsine (di fronte alla Casa Museo Vincenzo Monti, in via Passetto 3), Nevio Spadoni presenterà ’I racconti nell’italiano dialettizzato dei nostri vecchi’, un bel viaggio nelle tradizioni popolari che farà sorridere ed anche riflettere. Spadoni, già docente di Filosofia nelle scuole superiori ravennati e, da 40 anni, poeta e drammaturgo di fama internazionale, ha ricevuto il Premio Lericipea ’Paolo Bertolani 2023’ per i dialetti. Questo colloca il prof. Spadoni fra i più autorevoli

neodialettali di oggi.

La serata si inserisce nell’ultimo appuntamento stagionale della rassegna “Una stagione di libri” ed è promossa dall’Università popolare per adulti “U. Pagani” di

Alfonsine.