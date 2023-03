I ragazzi del servizio civile disponibili ad aiutare i cittadini nei servizi on line

Da oggi il Comune di Ravenna metterà a disposizione dei cittadini tre nuovi servizi di supporto digitale, grazie anche alla partecipazione dei volontari del servizio civile digitale.

Saranno quindi attivi un helpdesk digitale e tre sportelli smart per dare assistenza e supporto ai cittadini nella fruizione dei servizi online e un servizio di progettazione e realizzazione di corsi di formazione gratuiti, in diverse fasce orarie, per i cittadini che vogliono ampliare le proprie competenze digitali. Per ciascun servizio saranno a disposizione i volontari.

Per usufruire dei servizi sarà possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 i seguenti numeri dell’help-desk: 0544-485021,482178, 485023, 485022.

Oppure sarà possibile recarsi agli i sportelli smart dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 nelle seguenti sedi: sportello Polifunzionale in via Berlinguer 30, ufficio decentrato di Marina di Ravenna in largo Magnavacchi Walter 5 oppure ufficio decentrato di Sant’Alberto in via Cavedone 37.

I volontari che si occuperanno della parte della formazione organizzeranno corsi gratuiti per i cittadini per promuovere l’alfabetizzazione digitale per sapere utilizzare il pc e i servizi online, per approfondire il tema della gestione dei dati, sicurezza e privacy sul web, dell’educazione al digitale.

Per contattarli sarà possibile chiamare i numeri: 0544-482604 e 0544-482165.