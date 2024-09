I ragazzi della 2C in visita al Carlino

Una classe di ragazzi curiosi e attenti. ecco com’era la Seconda C dell’istituto comprensivo San Pier Damiano, di via Ghiselli, che eri mattina ha fatto visita alla redazione di Ravenna del Resto del Carlino. A guidarli c’erano le loro insegnanti: le professoresse Gabriella Magazzeni, Cinzia Orioli ed Elisa Florida. I ragazzi della scuola media stanno creando un giornale d’istituto per la settimana Stem, dal 23 al 27 settembre.

Gli studenti si sono aggirati con sguardo curioso dentro la redazione di via Salara, attirati dalle vecchie prime pagine appese alle pareti e hanno tempestato di domande Andrea Degidi, il capocronista della redazione che ha fatto loro da guida. "Come si trovano le notizie?", "Quali sono le vostre fonti?", "Come si diventa giornalista? Esiste una scuola specifica?". E alla fine se ne sono andati: il loro giornalino d’istituto li aspettava, con mille notizie da scrivere.