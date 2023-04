I ragazzi della ‘Guido Novello’ al Centro ricerche di Marina

La classe 2B della scuola media ’Guido Novello’ ha partecipato ad una visita ai laboratori del Centro di ricerche ’Ambiente energia e mare’ di Marina di Ravenna. L’iniziativa rientra in un ciclo di incontri organizzati dal Tecnopolo che coinvolgerà nei prossimi giorni tutte le classi seconde dell’istituto scolastico. L’obiettivo è far conoscere la storia e l’attività di ricerca scientifica e innovazione tecnologica del Centro ricerche. I ragazzi hanno potuto partecipare a presentazioni e laboratori e conoscere i progetti di ricerca attivi in questi spazi direttamente dalla voce dei ricercatori. Era presente l’assessore alle Attività produttive, Anna Giulia Randi