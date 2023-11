I ragazzi di Abbado al ’Rossini Open’

Torna il ’Rossini open’, festival di musica colta, con un evento domani alle 16 nell’Antica Pieve di Campanile a Santa Maria in Fabriago con la partecipazione del Quartetto Mirus, formato da Massimiliano Canneto e Federica Vignoni (violino), Riccardo Savinelli (viola) e Luca Bacelli (violoncello), nato 2008 da quattro strumentisti dell’Orchestra Mozart, l’ultima creatura musicale di Claudio Abbado.

Dopo l’ascolto dei ‘Tre pezzi per quartetto d’archi’ di Igor Stravinskij e dell’undicesimo Quartetto in fa minore op. 95 “Serioso” di Beethoven (il titolo è dovuto al suo carattere particolarmente severo e stringato e alla specifica indicazione d’autore del terzo movimento, “Allegro assai vivace ma serioso”), il Quartetto Mirus interpreterà “La morte e la fanciulla”, cioè il Quartetto n. 14 in re minore D. 810 di Franz Schubert, uno dei più grandi capolavori per quartetto d’archi, composto nel 1824, pubblicato postumo nel 1831. Un’opera che ha sempre goduto di grande popolarità, soprattutto per il secondo tempo, il mirabile “Andante con variazioni” sul tema liederistico già utilizzato nel febbraio del 1817, su testo del poeta tedesco Matthias Claudius (1740-1815), in ’Der tod una das mädchen’, (’La morte e la fanciulla’), che ha dato poi il titolo all’intera composizione.

Info e prenotazioni: tel. 0545-299542, mail: biglietteria@teatrorossini.it. Vendite on line sul sito: vivaticket.com e presso i punti vendita vivaticket. Domani la biglietteria apre

alle ore 15 presso il luogo del concerto, l’Antica Pieve di Campanile, Santa Maria in Fabriago, Lugo.