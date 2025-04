I ragazzi di Braga sul palcoscenico

Alle 15.30, per la rassegna ’Ritroviamoci al Rasi’, il Laboratorio Italiano del P.T.R. di Ravenna, porterà in scena al teatro Rasi di Ravenna (via di Roma 39) la “Aperti. Anzi…Spalancati!’, commedia brillante in due atti, a cura della compagnia. Regia di Alessandro Braga. La storia si svolge a New York dove un gruppo di conoscenti, invitati a festeggiare l’anniversario di matrimonio del vice sindaco della città, si ritrovano a dover affrontare una spiacevole sorpresa che coinvolge il loro illustre concittadino. L’imprevisto evento genera una imbarazzante situazione, che viene gestita dagli invitati in maniera grottesca, dove tensioni e timori contribuiscono ad evidenziare la fragilità e le nevrosi di ciascuno di essi. Biglietti a 10 euro, ridotto a 8 euro; soci Capit 7 euro.