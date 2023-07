I raggiri corrono nella ‘rete’ "Verificate sempre chi vende"

Una Fiat Cinquecento in vendita su un noto sito web, con documenti, foto e un prezzo congruo. Un affare, almeno all’apparenza, che un ravennate non si è lasciato sfuggire, versando una caparra di 800 euro al venditore, sparito però nel nulla, insieme a soldi e vettura. Almeno finché non è stato identificato in un sessantenne fiorentino, denunciato per truffa e sostituzione di persona (visto che aveva finto di essere il proprietario dell’auto che non era sua e della quale si era fatto mandare i documenti fingendosi a sua volta cliente di un annuncio reale). Questa è solo una delle tante truffe online, smascherate dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Ravenna che, con l’incremento degli acquisti sul web, si trovano di fronte a un numero crescente di raggiri che corrono in rete. Le raccomandazioni da seguire per chi compra online sono chiare: farsi aiutare da un familiare se non si è pratici di web, cercando di utilizzare carte ricaricabili su cui non tenere somme importanti, prestare attenzione a offerte particolarmente vantaggiose, verificare le informazioni relative alla controparte, tenendo conto che i truffatori cambiano spesso identità e quindi le informazioni sul loro conto sono poche; poi controllare se l’acquirente è diverso dall’intestatario del conto sul quale si richiede il versamento. Inoltre si consiglia sempre di non cliccare su link che ricevono in chat, mail o sms e, se si devono verificare documenti della propria banca, è sempre meglio chiamare direttamente e chiedere spiegazioni. Perché la truffa è dietro l’angolo, anche quando si vendono oggetti (in questo caso non c’è ragione per recarsi agli sportelli di istituti di credito).

Tra le truffe online più semplici figura quella che ha visto protagonista, suo malgrado, un ravennate il quale ha comprato un elmetto della seconda guerra mondiale per 230 euro pagati subito. Elmetto che però non è mai stato spedito e allora è scattata la denuncia del ravennate in Questura con gli uomini della Mobile che hanno identificato e denunciato per truffa il venditore, un laziale classe 1993. Tra i raggiri che vedono anche la sostituzione persona c’è quello relativo all’acquisto di un trattorino su un noto sito di compravendita online con un cinquantenne ravennate che ha versato un acconto di 900 euro senza mai vedere il mezzo. Tra le maglie della rete gli uomini della Mobile sono arrivati a personaggi di origine calabrese dediti alle truffe sul web, nei confronti dei quali sono scattate denunce. Un caso tutt’altro che sporadico è infine quello delle truffe romantiche con sedicenti militari, marinai, professionisti che intercettano le vittime in ‘rete’ e iniziano a chiedere denaro per liberarsi da impedimenti vari alla storia. Qui la raccomandazione è una: l’amore non ha prezzo ma meglio tenere i soldi nel conto corrente.

Milena Montefiori