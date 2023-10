I rapinatori dei bancomat. Arrestati quattro romeni. Prendevano di mira gli anziani durante prelievi agli sportelli

Puntavano gli anziani intenti a fare bancomat in sportelli Unicredit e attendevano che inserissero il codice di sicurezza per poi entrare in azione, con il volto nascosto dietro a mascherine chirurgiche e cappellini con visiera, spingendo e strattonando le loro vittime e digitando l’importo massimo erogabile, di solito oltre mille euro. Poi fuggivano a piedi con il bottino, facendo perdere le loro tracce. Ma grazie alle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Ravenna, con i colleghi della Compagnia e di altre città e regioni e la collaborazione di Unicredit, coordinati dai pm Raffaele Belvederi e Francesca Buganè Pedretti, i presunti responsabili dei colpi sono stati identificati e catturati. Si tratta di quattro cittadini di origine romena: il 26enne Maxim Tanase, il 23enne Beniam Voicu, il 19enne Raul Cristea e suo padre, il 35enne Smokin. Lo stesso Smokin e Beniam Voicu sono stati arrestati in flagrante giovedì scorso a Reggio Emilia durante un’ulteriore rapina commessa con le stesse modalità ai danni di un pensionato 82enne alla banca Unicredit. La coppia sarebbe responsabile, come ricostruito dai militari, di altri due colpi, non riusciti per la pronta reazione delle vittime: uno allo stesso bancomat di Reggio e un altro poco prima a Bagnolo di Piano, nel Reggiano. Nella stessa mattinata di giovedì a Modena, la polizia ha arrestato il 26enne durante un controllo, sulla base delle ricerche dei carabinieri. Il più giovane della banda, invece, è stato arrestao mercoledì a Castel Maggiore, nel Bolognese.

Sono almeno tre gli episodi, tutti commessi tra agosto e ottobre scorsi, che sono stati ripresi dai sistemi di videosorveglianza di due istituti di credito ravennati: gli Unicredit di via Cassino e via Panfilia. Due di questi sono stati attribuiti a Maxim Tanase, incastrato da un tatuaggio di una corona nel dorso della mano sinistra inquadrato dalle telecamere. La prima rapina risale al 10 agosto scorso quando una 65enne intenta a fare un prelievo di denaro all’Unicredit di via Panfilia è stata avvicinata dal 26enne che, con il volto nascosto dietro una mascherina chirurgica, ha atteso che la donna digitasse il pin del bancomat per poi spingerla con violenza e accaparrarsi 1.040 euro in contanti. Altro blitz in cui viene ripreso Tanase è quello del 7 ottobre all’Unicredit di via Cassino, forse il più cruento di tutti. La vittima in questo caso è stato un 85enne ravennate con il quale il 26enne ha innescato una colluttazione provocandogli diverse escoriazioni prima di fuggire con ben 1.500 euro.

I carabinieri, però, hanno registrato negli ultimi due mesi, solo in provincia di Ravenna (ma ce ne sarebbero altri in regione, in Veneto e nel centro Italia per cui sono indagati i quattro), cinque rapine con modalità analoghe. Tra queste figura un episodio ai danni di una ravennate, avvenuto sempre il 7 ottobre all’Unicredit di via Cassino. La modalità, come si vede dalle telecamere, è sempre la stessa: due uomini, con mascherina chirurgica e uno con un cappellino con visiera, puntano la donna. Mentre lei sta per prelevare 140 euro, uno si inserisce e digita un importo decisamente maggiore, 1.130 euro, poi fugge insieme al complice. Nel percorso che li porta all’auto utilizzata per il colpo, però, i due si tolgono la mascherina e le telecamere della zona riprendono gli stessi individui che vengono fotosegnalati qualche giorno dopo perché sono a bordo di un’auto in uso a soggetti dediti a furti e rapine: Beniamin Voicu e Raul Cristea.

Milena Montefiori