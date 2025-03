I reali: rinviata visita al Papa. Confermata la tappa ravennate

Il re d’Inghilterra, Carlo III, e la regina Camilla non incontreranno il papa nella loro visita in Italia prevista in origine dall’8 al 10 aprile. L’incontro dei reali con il Santo Padre è stato rinviato, ma non il viaggio di Stato nel nostro Paese. Ne ha dato notizia Buckingham Palace in un comunicato riportato dalla Bbc. L’incontro è stato posticipato "di comune accordo", si spiega. La visita di Stato in Italia, il 9 e 10 aprile, si terrà con alcune modifiche al programma. "Il parere medico – si legge nella nota – ha ora suggerito che Papa Francesco trarrebbe beneficio da un lungo periodo di riposo e recupero. Le loro Maestà inviano al Papa i loro migliori auguri per la sua convalescenza e non vedono l’ora di fargli visita alla Santa Sede, una volta che si sarà ripreso".

Se non ci saranno modifiche nella tappa ravennate, il 10 aprile la coppia reale arriverà insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Romagna sarà la tappa finale del primo viaggio di Stato del re inglese in Italia con la moglie. A Ravenna Carlo e Camilla rimarranno poche ore, ma il programma sarà ugualmente fitto di impegni. Visiteranno la tomba di Dante, davanti alla quale assisteranno alla lettura di un canto della Commedia. Parteciperanno a un evento in Municipio e alle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione della città dai nazifascisti. La regina visiterà il Museo Byron a Palazzo Guiccioli e parteciperà a un incontro con i club di lettura locali, le biblioteche, le librerie e i rappresentanti della sua associazione benefica ‘The Queen’s Reading Room’.

Re Carlo visiterà la basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia e incontrerà esponenti dell’Accademia di Belle Arti. Verranno celebrate le eccellenze gastronomiche dell’Emilia Romagna, con Slow Food. Infine il re incontrerà alcuni agricoltori del territorio le cui terre e colture sono state devastate dalle recenti alluvioni.