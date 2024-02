"I reparti di Cardiologia non sono stati smantellati"

I reparti di cardiologia di Faenza e Lugo sono stati smantellati? "Non è la reale situazione". A dissentire dalle affermazioni della sigla sindacale Fials sono stati i primari di cardiologia degli ospedali di Faenza e di Lugo, rispettivamente Matteo Tebaldi e Giulia Ricci Lucchi che in una nota congiunta diffusa ieri dall’Ausl Romagna hanno replicato ad un comunicato dell’organizzazione sindacale nel quale, per voce del segretario regionale Alfredo Sepe, si parlava di "tagli ai servizi sanitari", inerenti la riorganizzazione interna dell’Azienda. E in particolare il sindacato aveva evidenziato che "durante le ore che vanno dalle 20 di sera alle 8 di mattina non è prevista la presenza di un cardiologo di guardia in ambedue i nosocomi".

"Parlare di taglio ai servizi penso sia fuorviante – ha detto Tebaldi, dirigente della cardiologia di Faenza –. Il servizio cardiologico a partire da gennaio 2023 è tornato ad essere una struttura complessa, e dal mio arrivo a luglio scorso, la direzione ha assunto tre nuovi medici cardiologi" come a Lugo. Secondo il primario poi "la presa in carico dei pazienti si esplicita nella realizzazione di numerosi nuovi percorsi terapeutico-gestionali volti a rispondere all’esigenza della popolazione. Basti pensare ai nuovi ambulatori introdotti: cardiopatia ischemica, aritmologico, prevenzione cardiovascolare, oncologico, piani terapeutici, controllo pacemaker, cardiologia pediatrica, e cardiomiopatie, ai nuovi percorsi di gestione integrata del paziente con il territorio, oltre al consolidamento della telemedicina per il controllo dei defibrillatori impiantabili. A questo si associa un nuovo percorso gestionale dei pazienti in stretta collaborazione con i medici di medicina generale che hanno la possibilità quotidiana di confrontarsi con il cardiologo di turno. Questa nuova organizzazione ha determinato una importante riduzione delle liste di attesa per le visite cardiologiche prioritarie". Sulle emergenze urgenze cardiologiche del distretto faentino invece "la gestione introdotta a luglio – dice Tebaldi –, prevede la presenza di un cardiologo reperibile a domicilio tramite telerefertazione. Negli ultimi tre mesi tale modalità è stata attivata in 55 casi con una media settimanale di circa 4 volte, avendo sempre come riferimento per la patologia tempo dipendente il presidio di Forlì. Dall’introduzione della nuova procedura ad oggi non si è registrata nessuna criticità o problematica nella gestione dei pazienti".

Dello stesso avviso Giulia Ricci Lucchi, direttore della cardiologia di Lugo che ha condiviso le parole del collega faentino: "È assodato che le patologie cardiologiche di gravità rilevante debbano essere trattate laddove le tecnologie e le specifiche specializzazioni trovino una corrispondente collocazione, Ravenna nel caso di Lugo. Il numero di pazienti centralizzati da Lugo a Ravenna è sostanzialmente invariato: 200 nel 2022 e 220 nel 2023, ma gli ospedali di Lugo e Faenza, mantengono un ruolo centrale nella prima accoglienza e nella prima valutazione della complessità cardiologica. Tale attività, viene garantita sia in orario diurno che notturno". Anche per Lucchi: "La cardiologia di Lugo è stata potenziata con nuovi percorsi ambulatoriali: la riabilitazione-prevenzione cardiologica con gestione multidisciplinare del paziente, la cardiopatia ischemica cronica, l’ambulatorio per lo scompenso cardiaco, quello per le cardiomiopatie, per la fibrillazione atriale, per le valvulopatie, e il percorso donna; oltre ai percorsi di presa in carico per i pazienti dimessi dal Pronto Soccorso e la disponibilità per le visite richieste dal medico di medicina generale. Fondamentale è inoltre la presenza del cardiologo nelle case di comunità".

d.v.