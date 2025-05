I repubblicani incontrano l’imprenditore Luca Vitiello

Il capolista dell’Edera alle elezioni comunali del 25-26 maggio Giannantonio Mingozzi e la candidata Margherita Ghinassi hanno incontrato Luca Vitiello, membro della famiglia che a Ravenna ha avviato la propria attività con la Sers Rimorchiatori e che oggi si dedica alla realizzazione e all’innovazione nel settore alberghiero. L’incontro è avvenuto a Palazzo Bezzi, in via di Roma, Hotel 4* Superior che da 12 anni è gestito dal gruppo Vitiello.

"Grazie a nuove camere e alla realizzazione di un nuovo albergo o aparthotel nell’immobile già sede dell’Archivio di Stato, l’attività dei Vitiello a Ravenna è destinata ad ulteriori ampliamenti. I progetti e le caratteristiche realizzative sono già stati presentati nelle rispettive sedi autorizzative e il processo è in corso da tempo", raccontano i candidati a latere dell’incontro. Gli esponenti dell’Edera, poi, hanno sottolineato "l’importanza di realizzare nuove strutture in grado di allinearsi con la crescita del turismo a Ravenna, una città che diventa meta sempre più ambita per visitatori italiani e internazionali. Attraverso la creazione di nuove senior suite, il gruppo Vitiello potrà raggiungere in totale tra albergo e residenze vicine 50 tra camere e appartamenti".