I resti della torre civica medioevale

In piazza Arcivescovado, negli scavi per ricostruire il vecchio edificio della Banca Popolare abbattuto, vennero alla luce le fondazioni della torre civica del 1200, un elemento architettonico di età romana inserito nel muro della torre, un capitello analogo a quelli della basilica Eufrasiana di Parenzo, due vasche da bagno con i resti del sistema di tubi fittili per l’alimentazione e il riscaldamento ad aria e una doppia struttura absidata risalente ipoteticamente al quinto secolo. Fu data prescrizione perché tutto il materiale fosse reso visibile al pubblico in loco o al Museo Nazionale.

A cura di Carlo Raggi