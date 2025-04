I resti di un rivellino a difesa della Rocca

Nel corso dei sondaggi in vista delle nuove fognature su via Rocca Brancaleone, nel febbraio del 1984, davanti alla porta di ingresso alla Rocca affiorarono i resti di un ‘rivellino’, ovvero un avamposto difensivo, a pianta esagonale. Si trattava di una struttura ritenuta coeva alla costruzione della Rocca eretta dai veneziani nel 1457. I resti del rivellino erano peraltro ancora visibili nella prima metà dell’Ottocento in quanto disegnati da Romolo Liverani. Analoga struttura difensiva era stata individuata a fine anni 70 davanti alla porta del Soccorso sotto la scarpata del cavalcaferrovia.

A cura di Carlo Raggi