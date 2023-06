I Ribelli insieme a Fiordaliso, una serata di 'Omaggio al Beat' a Monte Brullo di Faenza!

Che gruppo, i Ribelli. E che occasione quella di vederli dal vivo stasera alle 20 in una serata a cura del Mei a Monte Brullo di Faenza (il locale è in via Monte Brullo) insieme a Fiordaliso. Sarà, come da titolo, una serata di ’Omaggio al Beat’. Si passerà da ’Pugni Chiusi’ a ’Non Voglio Mica la Luna’, fino ai grandi best seller degli anni successivi. Tra l’altro Fiordaliso e i Ribelli si esibiranno per la prima volta, insieme proponendo gli ultimi brani della cantautrice e alcune cover beat dei Ribelli una nuova versione aggionrata.

Una serata imperdibile a tutto beat e pop.

I Ribelli conoscono il grande successo con ’Pugni Chiusi’ del 1965 cantata dal grandissimo Demetrio Stratos, per proseguire con una carriera che è arrivata ai nostri giorni. Prenotazioni per la cena ai numeri: 338 8811963 e 3494461825.