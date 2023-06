I rifiuti bruciano ancora "Ottanta viaggi al giorno per portare via quelli intatti"

Si continua a lavorare a Mezzano per spegnere definitivamente l’incendio scoppiato mercoledì nella discarica creata dopo l’alluvione, una delle quattro ’aree di secondo livello’ in cui sono stati portati i rifiuti dell’emergenza. Le fiamme sono sotto controllo, ma l’incendio non è spento: si procede a gettare acqua sui rifiuti ’strato per strato’ per evitare che restino braci dentro al mucchio.

Nel frattempo Hera sta portando avanti un grosso lavoro di compartimentazione dei rifiuti: prima sono stati separati quelli intaccati dalle fiamme da quelli intatti, per limitare il propagarsi dell’incendio. Da giovedì si sta procedendo a trasportare altrove, in altri impianti di Hera, i rifiuti non toccati dalle fiamme: "Siamo a un ritmo di 80 viaggi al giorno, cerchiamo di liberare l’area il prima possibile – spiegano da Hera –. Questi rifiuti vengono destinati ad altre aree dove vengono separati o triturati per lo smaltimento. Chiaramente dobbiamo fare tutto velocemente. I rifiuti vengono portati in impianti idonei sparsi per l’Emilia-Romagna". Per completare l’operazione servirà qualche giorno.

Ieri inoltre sono stati resi noti i risultati delle prime analisi di Arpae relative alle prime 12-14 ore dell’incendio. Il campionatore ad alto volume per la ricerca di microinquinanti non ha riscontrato problemi per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e benzo(a)pirene, il cui valore rilevato (0,277 ngm3) è inferiore al valore obiettivo annuale per la qualità dell’anno (1 ngm3). Al contrario diossine e furani erano pari a 0,4 pgm3. "Non ci sono valori normativi in materia – scrive il Comune in una nota – ma si tratta di un valore superiore ai valori di riferimento proposti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (...) Il valore rilevato di PCB-DL è di 0,025 pgm3 WHO-TE, superiore alla norma per i siti rurali, pari a 0,005 pgm3 WHO-TE)". Per fortuna "la diossina più pericolosa per la salute (TCDD) è risultata inferiore al limite di quantificazione. I dati finora ottenuti sono comunque compatibili con eventi di questo tipo".

Viste le diossine alte, il Comune raccomanda nell’arco di 2 chilometri dall’incendio (ovvero a Mezzano, Glorie, Ammonite e Borgo Masotti) di consumare frutta e verdura raccolta in zona solo dopo averla lavata accuratamente e sbucciata (se sbucciabile) e di continuare a tenere le finestre chiuse se si avverte odore di fumo.