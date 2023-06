I rifiuti dell’alluvione "A breve il trasferimento"

Cinquantamila tonnellate di rifiuti da trasferire. È l’enorme quantità ammassata nell’ex area che doveva ospitare il centro commerciale Le Perle (noto anche come outlet) e che diventerà, nei piani, il Faenza Shopping park. Si tratta dei rifiuti dell’alluvione, i materiali che i faentini hanno accumulato lungo le strade nei giorni successivi alle due alluvioni che hanno colpito la città a maggio. Oggetti di casa, elettrodomestici, mobili e anche tanto materiale che era conservato in cantine e scantinati.

"L’operazione di trasferimento delle 50mila tonnellate di materiale in una nuova area che consentirà di selezionare e smaltire tutti i rifiuti accumulati – fa sapere l’amministrazione comunale – , avverrà in tempi strettissimi. Ciò consentirà di liberare, pulire e ripristinare la zona adiacente al ‘Faenza Shopping Park’ che entro tempi certi potrà così ripartire con il cantiere per l’avanzamento dell’importante progetto commerciale a servizio del territorio".

Alla proprietà sono giunti i ringraziamenti del sindaco Massimo Isola che in una lettera ha sottolineato come l’immediata solidarietà e disponibilità nel mettere a disposizione l’area dello Shopping Park per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti è stata decisiva nel completare in breve tempo l’opera di pulizia delle strade, consentendo il ripristino delle infrastrutture pubbliche e delle abitazioni invase da fango e acqua.

"Faenza Erre (la società proprietaria, ndr) ha confermato l’interesse per la realizzazione del ‘Faenza Shopping Park’ ed è pronta a riavviare il cantiere quanto prima – spiega il sindaco Massimo Isola – Tutto ciò è di cruciale importanza in quanto potrà davvero diventare uno dei simboli della ripartenza economica e sociale del territorio. Dopo quanto accaduto, c’è n’è l’assoluta necessità".