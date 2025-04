I rimborsi per i danni del tornado. I fondi del Cis arrivano solo ora: "Il Comune di Ravenna li anticipa"

Arrivano i fondi del Cis, il contributo di immediato sostegno, per le famiglie colpite dal tornado il 22 luglio 2023. Un percorso lungo, con una procedura inversa rispetto a quella utilizzata per gli alluvionati, che hanno dapprima ricevuto i fondi (ovvero 5.000 euro) e poi rendicontato di averli spesi per riparare a danni dovuti all’acqua. In questo caso i cittadini danneggiati dal tornado hanno prima sostenuto le spese e presentando i rendiconti, e ora riceveranno i 5.000 euro a rimborso. E li riceveranno dal Comune di Ravenna: "Noi anticipiamo adesso con la nostra liquidità quella che sarà poi la spesa sostenuta dal Ministero, che li darà a noi attraverso la Regione" spiega il sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia. Al momento sono circa un centinaio le richieste arrivate al Comune di Ravenna, ma con l’ultima proroga concessa c’è tempo ancora fino al 30 giugno di quest’anno per rendicontare i lavori, che molti hanno già fatto o che stanno facendo ora. Naturalmente tutto questo è valido per i residenti nel comune di Ravenna: come noto il tornado ha colpito in una ’striscia’ di territorio che va da Voltana a Savarna, colpendo anche zone appartenenti amministrativamente a Lugo e ad Alfonsine, ma "mesi fa, quando abbiamo impostato il lavoro in questo modo, gli altri Comuni ho capito che non fossero nelle condizioni di fare come noi. Non so se nel frattempo sia cambiato qualcosa" prosegue Sbaraglia.

I ristori per chi ha avuto danni più ingenti rispetto a 5.000 euro restano un punto interrogativo: "Al momento le risorse ministeriali coprono solo fino a 5.000 euro, ma come abbiamo annunciato tempo fa saremo nelle condizioni di integrare un po’ come Comune questa somma attigendo al fondo delle donazioni che abbiamo raccolto – aggiunge Sbaraglia –. In qualche modo potremo dare una piccola integrazione a questo contributo di natura ministeriale". Gli accrediti, come si legge in una nota inviata dal Comune al comitato cittadino Sagraco (Savarna, Grattacoppa e Conventello), saranno indicativamente visibili nei conti correnti da venerdì in poi. Il comitato in questi mesi aveva supportato i cittadini colpiti con sportelli in cui geometri volontari davano gratuitamente supporto ai cittadini colpiti nella compilazione della modulistica: "Ci sono stati rimpalli tra Regione e Governo, comunque ora i fondi arrivano, finalmente: il Comune li ha anticipati" dice il presidente Enrico Benzoni. Resta l’interrogativo per chi ha avuto danni più ingenti: "Per la maggior parte delle persone i 5.000 euro coprono all’incirca la spesa – prosegue Benzoni –, ma c’è anche chi ha avuto la casa completamente scoperchiata".

