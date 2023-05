I rioni Stuoie e De Brozzi si dividono le prime gare

Il tempo ballerino non ha creato, al momento, troppi disagi alla Contesa Estense di Lugo. Solo nella serata di domenica, le gare finali della 44esima edizione del Palio degli Sbandieratori si sono svolte nel palazzetto dello sport per scongiurare ogni possibile interferenza del maltempo con l’esito della gara. Sabato sera invece, la tifoseria ha potuto seguire la competizione aperta alla prima parte dei tornei riservati alle bandiere in piazza Mazzini, al centro del Pavaglione, dove le gare si sono svolte fino a tardi. Il 43° Palio dei Musici è stato assegnato, nella serata di domenica al rione Madonna delle Stuoie seguito da De Brozzi, Cento e Ghetto. Il palio degli Sbandieratori invece ha visto primeggiare, sempre domenica, il rione De Brozzi che ha vinto anche il Palio Giovani Alfieri riservato agli sbandieratori Under 15. Sul gradino più alto del podio per il Palio Sbandieratori under 18 è tornata di nuovo Madonna delle Stuoie che ha dominato la gara con i suoi atleti.

La parte decisiva della Contesa, che servirà a individuare quale dei quattro rioni cittadini riuscirà a conquistare il Palio finale della Contesa Estense, decorato quest’anno con l’immagine di Giuseppe Compagnoni, si disputerà domenica 21 maggio, con il 53° Palio della Caveja che metterà a confronto le squadre dei tiratori nel tiro alla fune incrociato. Nel frattempo, la Contesa manterrà vivo l’interesse con un programma denso di avvenimenti che propone durante la settimana, dalle 21 in poi, intrattenimenti di vario genere legati a giocoleria, comicità e magia e una serie di conferenze organizzate all’interno della Sala Estense della Rocca racchiuse sotto il titolo ‘Contesa è…cultura’. Questa sera l’archeologo Michele Abballe parlerà di ‘Un paesaggio che prende forma: bonifiche nel Basso Medioevo nella Romagna Estense’ seguito, domani, sempre alle 21, da Alberto Capatti che illustrerà l’‘Eredità della cucina estense nelle ricette di oggi’. Il programma continuerà giovedì 18 maggio con Miles Nerini e il suo intervento dal titolo ‘Tra signorie e papato: vicende della Romagna Estense’ e venerdì 19 maggio con Federico Marangoni che parlerà del tema ‘Con la spada in pugno: duelli d’onore e tornei a fine del ‘400’. Ogni giorno, dalle 19 in poi, saranno aperte le osterie rionali allestite nel loggiato del Pavaglione. Sabato e domenica poi, davanti alla Rocca, saranno allestiti gli accampamenti militari ed il mercatino medievale di arti e mestieri legato all’epoca che la Contesa richiama, la fine del ‘400 periodo in cui il duca Borso d’Este passò e fece sosta a Lugo. Domenica 21 maggio, il palio della Caveja sarà anticipato, alle 14.30 dai cortei rionali in costume d’epoca che sfileranno lungo le vie cittadine per entrare nel Pavaglione.

Monia Savioli