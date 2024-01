I rischi dell’Intelligenza artificiale per le imprese

Confartigianato Emilia-Romagna ha svolto un sondaggio d’ascolto, al quale hanno partecipato 800 micro-piccole imprese e imprese artigiane, sul tema ’Persone, evoluzione digitale e sostenibilità delle MPI emiliano-romagnole’. La diffusione di sistemi di Intelligenza artificiale delinea una marcata discontinuità col passato, con vari effetti.

I risultati del sondaggio evidenziano come nell’arco degli ultimi 4 anni una MPI su 10 che lavora in subfornitura dichiara di aver perso commesse a seguito di processi di automazione e/o robotizzazione di uno o più dei principali committenti. Inoltre, tra l’8,0% offre beni e/o servizi in ambito dell’intelligenza artificiale e della robotica, per lo più di imprese dei servizi e della manifattura. Un’impresa su 4 ritiene che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale potrà avere impatti più o meno rilevanti sull’attività della propria impresa: per il 70% di queste si tratta di un’opportunità, mentre le restanti lo reputano un pericolo. Tra i rischi identificati dalle aziende come conseguenza dello sviluppo dell’Intelligenza Artificiale ci sono la perdita di posti di lavoro, il venir meno della capacità di creare oggetti unici e rispondere ad esigenze personali ed anche il possibile appiattimento della fantasia e della creatività alla base del made in Italy. Tra le principali opportunità vi sono lo snellimento del lavoro, l’abbattimento dei costi d’impresa ed il supporto per sopperire alla mancanza di personale, quest’ultimo uno dei principali problemi sollevati dalle aziende aderenti a Confartigianato. A livello provinciale si osserva più propensione ad investire nei vari ambiti della trasformazione digitale tra le MPI di Modena, Parma e Bologna, mentre le imprese della provincia di Ravenna si pongono lievemente sotto la media. Ma questo, rileva Confartigianato, è molto probabilmente dovuto anche alle diverse composizioni dei tessuti imprenditoriali presenti.