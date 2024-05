I ristori che non arrivano: "Duemila euro in un anno. Ci sentiamo abbandonati, la burocrazia un ostacolo"

Massimo Fortini, titolare dell’azienda di assistenza informatica Simatica, in via Fratelli Lumiere, a Fornace Zarattini. Trascorso un anno dall’alluvione, a che punto siete?

"Martedì l’impresa ha finito di pulire il primo piano, quello finito sott’acqua. L’azienda è su due piani: in questi dodici mesi abbiamo lavorato, ovviamente non nelle migliori condizioni. La prossima settimana torneremo alla situazione pre-alluvione, con tutti noi operativi su entrambi i piani".

Come è stato lavorare su un unico piano?

"C’è stato chi ha fatto lo smart working, altri che hanno lavorato in sei nello stesso ufficio".

Tra gli effetti dell’alluvione c’è stata anche la riduzione della forza lavoro?

"No, siamo aumentati di una unità. Ora siamo in trenta".

Cosa è andato perso a causa dell’acqua?

"Avevamo scrivanie, mobili, tantissima merce da consegnare ai clienti, tra cui pc e server. Abbiamo dovuto ricomprare tutto".

Dal punto di vista dei ristori, cosa avete ottenuto?

"Duemila euro dalla Camera di commercio su un danno subìto tra i 120mila e i 140mila euro. Da sei mesi stiamo istruendo la pratica per ottenere un ristoro, ma in questi giorni sono uscite altre integrazioni dell’ordinanza Figliuolo. L’aspetto burocratico è un ostacolo".

Cosa ha significato lavorare nelle vostre condizioni?

"La produttività, per forza di cose, non è stata più la stessa. Poi c’è l’aspetto psicologico, perché magari chi è dall’altra parte del ponte non ha subìto danni e non ha avuto le difficoltà come è capitato a noi. Io parlo con altri imprenditori e qui a Fornace ci siamo sentiti tagliati fuori. Certo, è stata salvata Ravenna e i suoi monumenti, ma di noi si sono dimenticati. Abbiamo ascoltato tante belle parole, ma lo zaino in spalla siamo noi a doverlo portare".

Come definirebbe la situazione di un’azienda come la sua, che ha ricevuto poco più di una mancia?

"C’è anche chi ha avuto 500mila euro di danni, per cui siamo dei privilegiati. La banca ci ha concesso un prestito, ma l’assicurazione si è comportata malissimo, perché la copertura veniva garantita per l’evento atmosferico. Loro si sono inventati che l’assicurazione è una conseguenza dell’evento atmosferico, e quindi non ci ha risarcito. Tirando le somme, senza rimborsi qui si lavora per ripagare quanto perso a causa dell’acqua".

La burocrazia è un ostacolo?

"Certo, perché come faccio a rendicontare se non è chiaro cosa devo rendicontare? ’Assolvo’ anche i periti che hanno sbagliato, perché lavorano in condizioni vaghe e indefinite. Quindi, se devo definire la nostra situazione, in qualche modo l’abbiamo sfangata, siamo contenti di essere ancora qua dopo un anno, ma se avessimo anche un riconoscimento economico - non dico l’intera cifra - sarebbe molto importante".

Luca Bertaccini