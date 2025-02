I risultati di Alba Dance Academy

Prima gara della nuova stagione della federazione italiana danza sportiva e Alba Dance Academy vince 2 medaglie d’argento e 3 medaglie di bronzo.

Sono saliti sul secondo e terzo gradino del podio nelle discipline bachata shine, salsa shine e merengue shine gli atleti Lorenzo Negosanti, Nicole Rubboli e Renilda Ioana Danut. Ha inoltre ottenuto il passaggio in finale e un ottimo 4° posto Alessandra Morelli nella disciplina caribbean show dance, presentando ’Il trono di spade’. Buone performance anche per Martina Rakaj, che ha sfiorato la semifinale nella disciplina merengue shine, e per Fenella Esposito Ferraioli, che ha passato due turni di selezione nella disciplina bachata shine. Alessio Bartolini, fondatore e direttore artistico dell’accademia, si è complimentato con tutti gli atleti che sono scesi in pista.