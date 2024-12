"I ritardi sono frequenti"

Emanuela Capellari passa tutti i giorni dalla stazione di Ravenna per andare a lavoro in centro: "In questo periodo c’è molta confusione e con i lavori in corso è anche difficile camminare nel sottopassaggio". "Ravenna – continua – è sempre un po’ tagliata fuori dalla viabilità quindi se si lavora per migliorare il servizio e renderlo più intelligente si accetta anche qualche mese di disagio. Non viaggio così frequentemente in treno quindi non ho mai avuto grandi problemi però noto che i ritardi ci sono spesso quindi una persona che si muove e ha un appuntamento ad un certo orario può trovarsi in difficoltà".