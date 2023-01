I riti dell’Epifania, magie di un passato da preservare

L’Epifania ieri ed oggi L’espressione "Epifania del Signore" (o anche teofania) deriva da una parola greca che significa manifestazione e celebra nel mondo cristiano, orientale e occidentale, la rivelazione del Verbo incarnato in Gesù Cristo. La cosa sorprendente è che il termine è presente anche nell’Islam e sta ad indicare la comparsa alla fine dei tempi di persone chiamate da Allah per porre fine alle ingiustizie umane. Nel cristianesimo ricorda soprattutto, ma non solo, la visita dei Re Magi alla capanna di Betlemme. Assieme alla Pasqua, alla Pentecoste e al Natale di cui ne è la continuazione, è una delle festività più importanti dell’anno liturgico cristiano.

Non viene festeggiata solo dai credenti, ma anche nel mondo profano dove in varie regioni europee e della stessa Italia come la Romagna, l’Abruzzo, le Marche, l’Umbria si era e si è soliti ricordarla con "I canti della questua",testi di vario tipo. In merito, lo studioso Calvetti (1983-84:60) riportato in ‘Calendario e Folklore in Romagna’ a cura di Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi, scrive che l’obbligo di dare ai questuanti offerte in cibarie e il potere di costoro di mandare in cattiva ventura a quanti non rispettavano l’obbligo, derivavano dai riti precristiani di fare offerte di cibo ai morti in occasione di passaggio dell’anno." Infatti i morti nella concezione degli antichi popoli di agricoltori, continuavano a vivere sottoterra ed erano i custodi dei semi e della vegetazione. Tutelavano i raccolti e potevano influire sulla loro riuscita. Di qui la necessità di propiziarseli dando loro da mangiare.

Ancora oggi, specie in alcune zone montane della nostra Romagna, ma non solo, assistiamo a questo cerimoniale di canti sacri e profani accompagnati da strumenti musicali. Ecco che bussando alle porte delle case e chiedendo il permesso di entrare, i cosiddetti ‘pasqualotti’ cantano e ballano bene augurando e vengono offerte loro vino e cibarie. "Riveriamo lor signori, domandando la licenza per suonare, per cantare, per istare in allegria. Viva Pasqua Epifania". Retaggio di un mondo passato, ormai destinato a scomparire del tutto, e con esso, purtroppo, anche la nostra lingua romagnola con la quale si è riso, cantato, lottato, lavorato, amato. Quando si fa riferimento a queste realtà, non è per acute nostalgie o fissità nel passato, perché viviamo l’oggi guardando sempre al futuro, ma per conservare la ricchezza di un mondo che comunque ha insegnato e marcato il valore della socialità.

Nevio Spadoni