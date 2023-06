I Rituali della Segnatura, Antiche Preghiere per la 'Vertò' in Romagna

I rituali della segnatura da parte dei guaritori con la ‘vertò’, la virtù, erano accompagnati da una sorta di preghiera biascicata per renderla incomprensibile perché, se intesa, sarebbe svanita la ‘vertò’. Sono rari i casi di una loro pubblicazione; uno di questi, riferito alla Bêlda di San Pancrazio, è riportato da E. Silvestroni ed E. Baldini in ’Tradizioni e memorie di Romagna’: "Par la vertò ch’a m’avì dê, tre crós a j ò da fê, quest l’è e’ mêl ch’a j ò da sgnê; par al vertò ch’i m’à lasê, …par Sa’ Côsma e Sa’ Damiân, quel ch’a segn ch’e’ turna sân" (Per la virtù che mi avete dato, tre croci debbo fare, questo è il male che debbo segnare; per le virtù che mi hanno lasciato, … per San Cosma e San Damiano, quello che segno torni sano).