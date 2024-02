I Sacchi di sabbia rileggono. Eschilo in chiave comica

Doppio appuntamento ravennate per la compagnia pisana I Sacchi di Sabbia, che questa sera alle 21 al Teatro Rasi, nell’ambito de La Stagione dei Teatri, propone il testo classico ‘7 contro Tebe’. La tragedia di Eschilo viene qui rivisitata in chiave comica miscelando alto e basso senza soluzione di continuità. Il destino dei due gemelli, figli di Edipo, viene raccontato dall’alternarsi di sette duelli che danno ritmo allo spettacolo. Si va verso un crescendo di cui tutti conoscono l’ineluttabilità: alla fine saranno i due fratelli a battersi. Ciò che è veramente inatteso, è il tono “quasi” spassoso che la tragedia assume. Lo spettacolo non è una parodia, né una dissacrazione comica dell’opera, valorizzata, al contrario, da un adattamento che ne cattura con leggerezza le molteplici inquietudini. Pur non essendo presenti richiami espliciti al presente, risuonano idee, concetti e sensazioni in bilico tra l’antichità e il contemporaneo (intero 18 euro). Domani alle 16 al Teatro Socjale di Piangipane, la compagnia sarà in scena nell’ambito della Stagione Famiglie e Scuole con lo spettacolo ‘Sandokan o la fine dell’avventura’ (5 euro). Il luogo in cui si svolge l’azione è una cucina: attorno ad un tavolo si raccolgono i quattro personaggi principali.