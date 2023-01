I saldi sono partiti di slancio, centro pieno I negozianti: "Risaliti a incassi pre Covid"

Saldi? Buona la prima. I commercianti del centro storico interpellati ieri mattina hanno sostanzialmente fornito tutti la stessa risposta: "Siamo soddisfatti" per l’andamento delle vendite dopo l’inizio dei ribassi giovedì scorsi (i saldi dureranno in tutta l’Emilia Romagna fino al 5 marzo). Ci sono sfumature diverse a seconda della tipologia di negozio, ma per ora le cose stanno andando per il verso giusto. Centro delle operazioni è via Cavour. La giornata con qualche sprazzo di sole e temperature miti, per gennaio, aiuta di certo. Le vie del centro sono gremite. Da Maria Cristina Calzature, in via Cavour, la titolare, Gabriella Castellucci, dice che "i saldi sono partiti come al solito. Per quanto ci riguarda siamo contenti". Qui la differenza la fa la tipologia di prodotti venduta. "I nostri prodotti, anche scontati, restano cari. Contiamo su una clientela che acquista a prescindere dallo sconto". Certo, meglio che ci sia uno sconto del 30% su un paio di scarpe da 700 euro, ma in questo caso "non è l’aspetto che fa la differenza". Lo scontrino medio, da Maria Cristina Calzature, "è tra i 200 e i 400 euro". Linda Bucchi è la titolare del negozio che vende abbigliamento donna Boutique Fantasque (due i punti...