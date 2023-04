I segreti del cielo in un meeting al Planetario

Da oggi a domenica si terrà al Planetario il Meeting dei planetari italiani. Nel pre-meeting di oggi pomeriggio si svolgerà un workshop dedicato all’arricchimento delle competenze divulgative e alla gestione del pubblico in cupola, che vedrà due relatori d’eccezione. Il primo è Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, con il suo intervento ‘Lo smarting up ci salverà dal dumbing down: si può essere chiari parlando di cose incomprensibili?’. Il secondo Graziano Garavini, attore e formatore con un laboratorio su ‘Spontaneità, narrazione creativa, gioco e rapporto con il pubblico’. In alternativa è previsto ‘Alla scoperta di Ravenna con gli occhi da astronomo’, un tour tra alcuni dei luoghi di interesse storico, culturale e astronomico della città. Domani si alterneranno gli interventi dei soci, tra spunti di attualità e divulgazione.

A chiudere la giornata, la premiazione del vincitore del Premio PLANit, giunto all’undicesima edizione, per il miglior video di divulgazione scientifica. Gli interventi proseguiranno domenica mattina